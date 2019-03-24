Число жертв циклона в Мозамбике увеличилось до 732 человек

Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 732 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство и представителей ООН.

Как отмечается, стихийное бедствие разрушило многие дома, повредило дороги, мосты и привело к проблемам с электроэнергией.

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Подчеркивается, что наводнение создает благоприятную почву для развития различных болезней.

Ранее сообщалось, что число жертв циклона в Мозамбике увеличилось до 417 человек.