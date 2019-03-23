В Таиланде объявлена угроза цунами

Тревога цунами объявлена в шести провинциях на юге Таиланда, сообщает РИА «Новости».

Такая мера была принята после двух землетрясений, произошедших в Индийском океане.

Сообщается, что тревога цунами объявлена в провинциях Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.

Первое из землетрясений произошло вечером недалеко от Андаманских островов в 18.29 по местному времени (около 21.00 мск). Через несколько минут за ним последовало второе в 630 километрах от берегов Пхукета.