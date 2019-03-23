Крупный ТЦ эвакуировали в Москве

На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Уточняется, что сигнал о бомбе в ТРЦ на Дмитровском шоссе поступил от анонима. Из здания срочно эвакуировали 2,6 тыс. человек.

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В настоящее время кинологи прибыли на место и проводят проверку помещений.

Ранее сообщалось, что около 800 человек экстренно вывели из московского ТЦ из-за угрозы взрыва.