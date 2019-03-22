В МВД рассказали о погибшем полицейском из Нижнекамска

Погибший в Нижнекамске уастковый уполномоченный полиции Динар Саматов неоднократно поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач, передает РИА «Новости» заявление МВД Татарстана.

«При исполнении служебных обязанностей трагически погиб сотрудник управления МВД России по Нижнекамскому району майор полиции Динар Галиевич Саматов... Динар неоднократно поощрялся руководством за выполнение особо сложных и важных задач», — говорится в сообщении.

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Саматов с октября 2007 года поступил на службу в органы внутренних дел. У полицейского осталась жена.

Неизвестный возле здания УВД по Нижнекамску несколько раз ранил Динара Саматова, находившийся рядом полицейский открыл огонь на поражение. Нападавший был ликвидирован, Саматов скончался в машине скорой помощи.