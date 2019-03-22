Школьницы избили сверстницу за подделку в Челябинске

В Челябинске школьницы избили сверстницу из-за поддельных кроссовок. Об этом сообщает «Первый областной».

«У моего ребенка сотрясение мозга и смещение, то есть черепно-мозговая травма закрытая и нос поврежден. Это из-за кроссовок, что она носит подделки», — сказала мать пострадавшей школьницы.

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По словам матери, школьницы били ее дочь по ногам и лицу, вымогали деньги, а после выложили в сеть видео избиения. После инцидента ее дочери пообещали сломать ноги, если она появится в школе.

Как сообщила женщина, это не первый случай насилия в строну ее детей в этой школе. Так, два года назад дети напали на ее сына и сломали ему нос.

Ранее сообщалось, что подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве.