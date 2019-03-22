Осужденный за содействие терроризму украинец Павел Гриб объявил голодовку

Украинский гражданин Павел Гриб, которого северо-кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму, объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марину Дубровину.

Как отмечается, он принял такое решение из-за того, что ему не оказали медицинскую помощь, а также потому, что к нему не допустили украинских врачей. Уточняется, что накануне у Гриба было диагностировано обострение хронического гастрита и ОРВИ.

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По словам Дубровиной, ее подзащитный намерен употреблять только воду.

Ранее сообщалось, что суд приговорил украинца Гриба к шести годам колонии за содействие терроризму.

Следствие утверждает, что Гриб в 2017 году в сети убеждал школьницу устроить взрывы в Сочи, сам он в то время находился на Украине. Обстоятельства задержания мужчины официально не разглашались, однако адвокат настаивает на том, что Гриб был арестован на территории Белоруссии.