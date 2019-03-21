В полиции уточнили число стрелков в Утрехте

Нидерландская полиция выяснила, что подозреваемый в стрельбе в Утрехте действовал один. Об этом сообщает Reuters.

По данным полицейских, мужчина придерживался «радикализованной идеологии», однако пока нельзя сказать точно, что у задержанного были террористические мотивы.

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Задержанному назначили психиатрическую экспертизу.

Во вторник, 18 марта, мужчина открыл стрельбу в Утрехте на трамвайной станции. В результате стрельбы погибли три человека, а пять получили ранения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала еще двоих подозреваемых в стрельбе в Утрехте.