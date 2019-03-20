По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что поводом для иска стала публикация ресурса «Компромат-Урал» со ссылкой на агентство «Руспрес», в которой говорилось, что интернет-портал «Лента.Ру» якобы за взятку удалил материал о деятельности Роскосмоса «Полет в никуда».

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В пресс-службе госкорпорации в свою очередь подтвердили факт подачи заявления, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Рогозин назвал причины неудач запусков российских ракет.