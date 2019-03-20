Полиция Бали застрелила двух россиян

Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Индонезии.

Отмечается, что еще один подозреваемый в ограблении обменного пункта задержан. При этом полиция отказалась предъявить паспорта убитых и задержанного, но настаивает на том, что подозреваемые – россияне.

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По данным местных СМИ, всего подозреваемых было семеро, остальные четверо сумели скрыться. В посольстве подчеркнули, что это предварительная информация, и подробностями об инциденте они не располагают.

Ранее сообщалось, что двое россиян погибли на Пхукете.