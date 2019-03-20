Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

В поселке Зюзельский Свердловской области задержаны девушка и молодой человек, им предъявлено обвинение в убийстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по региону.

По данным следствия, тела троих убитых – женщины, ее старшей дочери и мужа дочери — были найдены в подполе жилого дома, еще одного мужчину 1989 года нашли в сенях этого дома. Отмечается, что второй мужчина был убит в ночь на 28 февраля, остальные — 22 февраля.

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«В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанные — молодой человек и девушка 1997 и 1995 года рождения — являются безработными.

Ранее сообщалось, что двух подростков обвинили в заказном убийстве в Нижнем Новгороде.