Лед упал на беременную женщину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на беременную женщина упала глыба льда с крыши жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

«В результате падения глыбы льда женщина...получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, прокуратура связалась с директором управляющей компании, с крыши которой свалился лед, и начала проверку.

Ранее сообщалось, что лед упал на женщину с младенцем в Екатеринбурге.