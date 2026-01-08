Министр обороны Германии раскрыл планы на послевоенную Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости поддерживать оборону Украины даже после заключения мирного соглашения с Россией. Его слова приводит Welt.

«Для меня важно, чтобы страны, которые поддерживают Украину, разработали конкретные меры для обеспечения возможного политического завершения российской агрессии на Украине», — заявил Писториус.

По его словам, сегодня нужно сосредоточиться на «надежных и длительных гарантиях безопасности» для Киева. Министр подчеркнул, что участие немецких военных в обеспечении потенциального перемирия вблизи границ Украины возможно только после прекращения огня.

Писториус отметил, что в странах НАТО должны быть наготове силы на случай нового конфликта Украины и России. Он утверждает, что это усилит «сдерживающие и оборонительные возможности» против Москвы.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в России оценили намерение Британии проводить операции на Украине.