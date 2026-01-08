Президент Литвы призвал к жестким мерам против «теневого флота» России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к «суровым» и «решительным» мерам против так называемого теневого флота России на фоне инцидента с танкером «Маринера» в Атлантическом океане. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, российские корабли якобы несут ответственность за многочисленные случаи повреждения подводных кораблей в Балтийском море. Евросоюз и НАТО принимают «очень строгие меры» и рассматривают суда как серьезную угрозу для инфраструктуры на Балтике, указал он.

«Поэтому я считаю, что мы должны наказывать и санкционировать эти теневые суда еще более сурово и решительно. <…> Я говорю о Балтийском море, потому что оно находится у границ Литвы, но это происходит повсюду», — сказал Науседа.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Совфеде заявили, что нефть для США важнее демократии.