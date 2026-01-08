Размер шрифта
В Турции предрекли свержение Зеленского

Ферхата: Зеленского ждет свержение после того, как он сдал Украину империализму
Турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата выразил мнение, что украинцы могут попытаться сместить президента Украины Владимира Зеленского, так как он «сдал страну империализму». Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт считает, что если бы Киев не разорвал дипломатические отношения с Москвой, он бы выиграл.

«Не удивлюсь, если народ Украины устроит переворот против Зеленского. Верю, что народ, сразивший Гитлера, в конце концов спросит с него за все», — сказал Ферхата.

В конце ноября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине указывает на скорый коллапс власти в Киеве, где финалом станет свержение главы государства Владимира Зеленского.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Зеленский является «диктатором», который намерен продолжать конфликт с Россией несмотря на запрос «измотанного» народа на мирное решение.

Ранее профессор назвал одну «глупость» Запада в отношении Украины.

