В «Ростехе» рассказали о смертоносных антидроновых патронах в российских войсках

Патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа, предназначенные для борьбы с FPV-дронами, начали поступать в российские войска. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.

Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра было запущено в 2024 году. В публикации отмечается, что дробь патрона способна пробить двигатели, блоки управления, перебить провода и пропеллеры и другие прочные элементы конструкции FPV-дрона. В «Ростехе» подчеркнули, что обычная свинцовая дробь не так эффективна.

Во время обучения инструкторы показали, как именно надо целиться и вести огонь по быстро летящим целям, чтобы уничтожить их.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на значительное сокращение срока службы беспилотников ВСУ, в том числе тяжелого дрона типа «Баба-яга», который может поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов. По его словам, если раньше «Баба-яга» совершала по 100 вылетов, то теперь только 10-15.

«Серж Марко» рассказал, что российские военные буквально ведут охоту на дроны ВСУ. Военный уточнил, что сейчас БПЛА уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут.

Ранее российский боевой лазер LazerBuzz впервые поразил FPV-дрон в километре от себя.