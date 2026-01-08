Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Приморском крае отловили «конфликтного» тигра

Власти Приморского края: в Надеждинском округе отловили «конфликтного» тигра
Martin Mecnarowski/Shutterstock/FOTODOM

В Надеждинском округе Приморского края отловили «конфликтного» тигра. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января напал на лошадь, животное не выжило.

Хищника удалось поймать и обезвредить утром 8 января в окрестностях поселка Ключевой.

«Сейчас тигр доставлен в реабилитационный «Центр Тигр» в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра», — добавили чиновники.

6 января Telegram-канал Amur Mash сообщал, что во Владивостоке тигр вышел на проезжую часть. Хищник брел по трассе во Фрунзенском районе в сторону полуострова Песчаный.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как тигр уходит с проезжей части в лес, после чего останавливается и еще несколько секунд находится возле автомобиля с приморцами.

В декабре в Казани на видео сняли хищника, который проник на подземную парковку.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека, перепутав его с лосем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577447_rnd_4",
    "video_id": "record::8cca8cd2-be9d-4b06-9322-854c4ce68b71"
}
 
Теперь вы знаете
«Отказывайтесь от мелких возможностей»: 6 советов для кардинальных изменений в жизни от основателя OpenAI
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+