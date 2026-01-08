В Приморском крае отловили «конфликтного» тигра

В Надеждинском округе Приморского края отловили «конфликтного» тигра. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января напал на лошадь, животное не выжило.

Хищника удалось поймать и обезвредить утром 8 января в окрестностях поселка Ключевой.

«Сейчас тигр доставлен в реабилитационный «Центр Тигр» в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра», — добавили чиновники.

6 января Telegram-канал Amur Mash сообщал, что во Владивостоке тигр вышел на проезжую часть. Хищник брел по трассе во Фрунзенском районе в сторону полуострова Песчаный.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как тигр уходит с проезжей части в лес, после чего останавливается и еще несколько секунд находится возле автомобиля с приморцами.

В декабре в Казани на видео сняли хищника, который проник на подземную парковку.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека, перепутав его с лосем.