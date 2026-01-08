Размер шрифта
Политолог раскрыл планы Запада по «уничтожению» России

Maxim Zmeyev/Reuters

Страны Запада постепенно пытаются реализовать план по уничтожению России, который был разработан по приказу Уинстона Черчилля в 1945 году. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works Highlights высказал политолог Алекс Крайнер.

По его словам, Запад на протяжении веков одержим стремлением «уничтожить Россию». Такие настроения «по-прежнему исходят из Лондонского Сити», утверждает эксперт.

«На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта «Немыслимое», который Уинстон Черчилль представил в Лондоне еще до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го... Они хотели провести внезапное нападение на Россию в 1945 году, объединив остатки нацистской армии Германии, польские войска, американские и британские силы», — заявил Крайнер.

При этом политолог заметил, что Россия «никогда не нападала» на страны Запада, и все происходит ровно наоборот. Атаки продолжаются со времен крестовых походов и никогда не прекращались из-за навязчивой идеи «завоевать» Россию, указал он.

У России нет причин думать, что ситуация поменяется, поэтому она сосредоточена на своей безопасности на западном направлении, что определяет сегодняшнюю геополитику, подчеркнул эксперт.

До этого обозреватель The American Conservative (AC) Дуг Бэндоу писал, что Европе стоит осознать последствия своей политики в отношении России, если они намерены развязать полномасштабную войну.

Ранее в России оценили намерение Британии проводить операции на Украине.

