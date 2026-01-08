В Узбекистане ограничили работу газовых АЗС из-за падения давления в газопроводах

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станций (АГНКС) в Узбекистане с 8 января будут снова работать в ограниченном режиме из-за снижения давления в магистральных газопроводах. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны в своем Telegram-канале.

В декабре работу АГНКС в Узбекистане ограничивали, так как страна снизила импорт газа из-за технической неисправности в газотранспортной системе.

«С 8 января метановые заправочные станции будут работать с 10:00 до 16:00 (с 8:00 до 14:00 мск)», — говорится в новом сообщении минэнерго.

По информации пресс-службы, эти меры приняли из-за снижения давления в магистральных газопроводах. В министерстве добавили, что одна из приоритетных задач — это обеспечение стабильного снабжения природным газом жилых домов населения и объектов социальной сферы.

Чиновники подчеркнули, что эти ограничения являются временными. При этом ведутся практические работы по нормализации давления газа.

В Узбекистане с 2018 года в связи со снижением поставок топлива в зимнее время стали вводиться временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, школам, дошкольным учреждениям, больницам, а также крупным электростанциям.

