Новости. Общество

В двух аэропортах на юге России сняты временные ограничения

Росавиация: аэропорты Геленджика и Краснодара работают в обычном режиме
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

8 января Кореняко сообщал, что временные ограничения вводились в аэропортах Геленджика и Сочи.

Накануне в 23:08 мск в аэропорту Краснодара были введены дополнительные временные ограничения на полеты гражданской авиации.

7 января стало известно, что международный аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты самолетов. В этот же день ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи.

4 января в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

Ранее самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за сильного снегопада.

