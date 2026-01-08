Размер шрифта
Стало известно, что Европа разрабатывает план сдерживания США

Politico: Европа разрабатывает план сдерживания США из-за Гренландии
Francois Lenoir/Reuters

Европейские страны ведут разработку плана сдерживания Соединенных Штатов на случай нападения американских вооруженных сил на Гренландию. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на неназванного представителя немецкого правительства.

«Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории», — говорится в публикации.

Politico утверждает, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами, который может включать сдерживание Вашингтона со стороны Европы в случае, если США попытаются атаковать или захватить Гренландию, а также усиление присутствия НАТО в непосредственной близости от Гренландии.

7 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии со своей командой по нацбезопасности. Она указала, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе».

5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.

Ранее генсек НАТО рассказал о планах разместить военных США в Гренландии.

