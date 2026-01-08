Стало известно, чем заболели отравившиеся в сочинской гостинице дети

Норовирус выявили у отравившихся в одной из гостиниц Сочи детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роспотребнадзор по Краснодарскому краю.

«В первые часы от момента выявления заболевших детей установлен возбудитель — норовирус 2 генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение», — говорится в публикации.

В Роспотребнадзоре уточнили, что новых заболевших в гостинице выявлено не было.

Норовирус — высоко заразный вирус, вызывающий острую кишечную инфекцию (гастроэнтерит) с симптомами рвоты, диареи, тошноты и болей в животе, часто называемый «зимним рвотным вирусом» из-за вспышек в холодное время года. Заболевание обычно проходит само за 2-3 дня, если не допускать обезвоживания.

Днем 7 января Роспотребнадзор сообщил, что в Сочи проводится эпидрасследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо.

По предварительным данным, в гостинице, где остановились прибывшие на соревнования юные спортсмены-регбисты, отравились около двадцати детей в возрасте 10–12 лет. Пострадавшим и сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь, при этом госпитализация не потребовалась.

Прокуратура взяла ход и итоги проверки на личный контроль.

