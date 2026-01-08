Литва захотела отправить «несколько сотен» военных на Украину

Литва готова внести вклад в гарантии безопасности Украины, направив на территорию республики несколько сотен военных. Об этом заявил министр обороны страны Робертас Каунас, чьи слова приводит LRT.

«Точно детализировать я не могу, у нас идет такая дискуссия. Мы обязательно внесем свой вклад в гарантии безопасности, <...> в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных», — заявил Каунас.

При этом он не стал вдаваться в детали, какими конкретно средствами Литва могла бы дополнительно способствовать обеспечению гарантий безопасности Украины. Он лишь заметил, что страна вместе с Европой и США прилагает все усилия для достижения мирного соглашения.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.