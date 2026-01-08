Размер шрифта
Новости. Общество

В США миграционная полиция застрелила женщину рядом с местом гибели Флойда

AP: сотрудник иммиграционной службы США застрелил жительницу Миннеаполиса
Jose Luis Magana/AP

В США сотрудники иммиграционной службы (ICE) застрелили женщину, которая ехала на автомобиле. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, инцидент произошел в Миннеаполисе в штате Миннесота. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как офицеры ICE подходят к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги. После этого сотрудник службы потребовал открыть ему дверь и взялся за ручку. В этот момент машина начала двигаться вперед. Сотрудник ICE, который стоял перед машиной, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он отметил, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, как заявил Фрей, «это полная чушь».

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что женщина пыталась якобы «переехать» сотрудников ICE и даже «протаранила одного из них». Президент США объяснил, что женщину застрелили за то, что она «умышленно и жестоко» оказывала сопротивление, наехав на офицера миграционной полиции.

У места стрельбы собрались несколько десятков жителей города. Они скандируют «Позор!» и требуют от ICE покинуть город.

По данным телеканала CBS, убитая была гражданкой США.

В AP обратили внимание, что убийство женщины офицерами ICE произошло всего в нескольких кварталах от места, где полиция убила афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошел 25 мая 2020 года. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею Флойда и проигнорировал крики мужчины, что тот задыхается. В итоге Флойд скончался в реанимации.

Ранее власти США заявили, что «Америка для американцев».

