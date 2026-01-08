В украинском городе продлили школьные каникулы из-за блэкаута

В украинском Днепре (бывший Днепропетровск) продлили школьные каникулы из-за блэкаута до 11 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на мэрию города.

Власти Днепропетровской области заявили, что часть региона по-прежнему остается без электричества. Местные жители получают сообщения от энергокомпаний о том, что свет начнут давать ближе к вечеру четверга. Кроме того, в городе не работает электротранспорт.

Поздно вечером 7 января сообщалось, что отключения света произошли в Запорожье, Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области. В Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области из-за отключения электричества начались проблемы с работой водопровода.

В Днепре же, по словам очевидцев, произошел масштабный блэкаут. Также в городе возникли проблемы со связью.

Незадолго до этого в Днепре произошел взрыв, писали местные паблики. Позже в сети появилось видео вспышек, после которых в городе пропал свет.

Ранее на Украине раскрыли последствия взрывов в Херсоне и Кривом Роге.