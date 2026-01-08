В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, атака была отражена в Таганроге, Неклиновском, Азовском, Чертковском, Тацинском и Кашарском районах.
Чиновник добавил, что люди не пострадали. Инфраструктура также осталась цела.
В Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили 66 украинских беспилотников над территорией России.
Вечером 7 января силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, Республикой Крым и Черным морем.
В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом.
Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.