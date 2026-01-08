В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Слюсарь: атаку БПЛА отразили в Таганроге и пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была отражена в Таганроге, Неклиновском, Азовском, Чертковском, Тацинском и Кашарском районах.

Чиновник добавил, что люди не пострадали. Инфраструктура также осталась цела.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили 66 украинских беспилотников над территорией России.

Вечером 7 января силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, Республикой Крым и Черным морем.

В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.