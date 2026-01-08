В Британии усомнились, что США будут обеспечивать гарантии безопасности Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph усомнился, что США будут обеспечивать гарантии безопасности на Украине и поддерживать так называемые «многонациональные силы».

«Лучше выдавать желаемое за действительное, чем надеяться, что Трамп окажет какое-либо существенное влияние на создание механизма «страховочной сетки», — заявил Уоллес.

По его словам, на месте действующего министра обороны не доверял бы администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин «понимает, что ему удалось заполучить в Белый дом человека, который ему близок», утверждает экс-глава МО.

«Совершенно очевидно, что Трамп считает Украину сферой влияния России. Такова реальность. Думаю, Путин не почувствует себя обязанным подчиняться [плану коалиции желающих], преклонять перед ним колени или идти на компромисс, что, вероятно, его сорвет», — сказал он.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее Литва захотела отправить «несколько сотен» военных на Украину.