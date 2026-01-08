Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Британии усомнились, что США будут обеспечивать гарантии безопасности Украине

Экс-глава МО Британии Уоллес: Трамп считает Украину сферой влияния России
Global Look Press

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph усомнился, что США будут обеспечивать гарантии безопасности на Украине и поддерживать так называемые «многонациональные силы».

«Лучше выдавать желаемое за действительное, чем надеяться, что Трамп окажет какое-либо существенное влияние на создание механизма «страховочной сетки», — заявил Уоллес.

По его словам, на месте действующего министра обороны не доверял бы администрации Белого дома во главе с Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин «понимает, что ему удалось заполучить в Белый дом человека, который ему близок», утверждает экс-глава МО.

«Совершенно очевидно, что Трамп считает Украину сферой влияния России. Такова реальность. Думаю, Путин не почувствует себя обязанным подчиняться [плану коалиции желающих], преклонять перед ним колени или идти на компромисс, что, вероятно, его сорвет», — сказал он.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее Литва захотела отправить «несколько сотен» военных на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577381_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
«Отказывайтесь от мелких возможностей»: 6 советов для кардинальных изменений в жизни от основателя OpenAI
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+