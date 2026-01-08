Стало известно о хакерской атаке КНР на конгресс США

Газета Financial Times (FT) утверждает, что хакеры из Китая якобы взломали электронные почты сотрудников ключевых комитетов конгресса США.

Отмечается, что за атакой могла стоять группировка Salt Typhoon, якобы связанная с китайским правительством. По словам источников издания, хакеры смогли получить доступ к почтовым системам, используемым рядом сотрудников спецкомитета Палаты представителей по КНР, а также помощниками комитетов по иностранным делам, разведке и вооруженным силам Соединенных Штатов.

При этом собеседники газеты добавили, что пока неясно, получили ли хакеры доступ к электронной почте конгрессменов. Взлом был обнаружен в декабре 2025 года. Официального подтверждения со стороны конгресса пока не поступало.

Посольство КНР в США опровергло обвинения в хакерстве, которые американская сторона предъявляет Пекину. Официальный представитель диппредставительства Лю Пэнъюй назвал эти обвинения в хакерской деятельности «необоснованными спекуляциями, очернительством и клеветой.

Ранее хакеры атаковали один из заводов Apple в Китае.