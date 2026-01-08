Россиян предупредили о подорожании ювелирных изделий

Ювелирные изделия в российских магазинах подорожают на 10-15% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» исполнительный директор компании «Алькор» Дмитрий Болсун.

«При отсутствии резких колебаний стоимости сырья рост цен на ювелирные изделия составит примерно 10-15% в 2026 году. Это подтверждается и прогнозом цен на золото на 2026 год в районе $5 тыс. за 31 г мировыми финансовыми игроками, такими как UBS, J.P. Morgan, Goldman Sachs. При таком повышении стоимости сырья, ювелирные изделия подорожают на полке в пределах 10%. Однако важно отметить, что даже в случае снижения стоимости золота на мировых рынках, ювелирные компании едва ли будут снижать цены на ювелирные изделия. Производители пытаются компенсировать стабильно растущие операционные и налоговые затраты дополнительно возникшей наценкой», — отметил Болсун.

Он допустил, что основными драйверами роста цен также могут оказаться растущая налоговая нагрузка и увеличение доли операционных затрат в выручке — от зарплат и логистики до обслуживания оборудования, IT-сервисов и аренды.

По словам эксперта, в такой ситуации повышение цен производителями — это не попытка «сыграть» на рынке, а вынужденная мера, позволяющая сохранять качество изделий, поддерживать стабильность производства и, в целом, оставаться конкурентоспособными. Без пересмотра цен компании рискуют работать ниже рентабельности, что неизбежно отразится на ассортименте, качестве и способности отрасли развиваться, заключил Болсун.

