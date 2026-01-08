Названа страна, которая в 2026 году составит конкуренцию Египту и ОАЭ за туристов из РФ

АТОР: Китай в 2026 году может опередить Египет и ОАЭ по популярности у россиян

Китай в 2026 году может опередить Египет и ОАЭ по популярности у российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с ТАСС.

Эксперт объяснила, что россияне стали чаще выбирать для отдыха Китай в связи с отменой виз. Благодаря этому в 2025 году количество визитов россиян в страну возросло почти на 30% и достигло 2,45 тысяч.

При этом Ломидзе отметила, что основная пятерка лидеров в выездном направлении все равно не изменится. Она считает, что даже с безвизовым режимом Китаю вряд ли удастся обогнать по популярности Турцию.

Китай с 15 сентября отменил визы для российских путешественников. Теперь для въезда в страну больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Президент России Владимир Путин, узнав об этом решении китайских властей, заявил, что этот шаг оказался для него неожиданным и очень приятным. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы КНР, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать — в материале «Газеты.Ru».

