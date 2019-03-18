Голландские власти придумали план по поимке организатора атаки в Утрехте

В нидерландском Утрехте проходит операция по поимке организатора стрельбы, из-за которой погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности Питера-Яп Алберсберга.

До этого поступили сведения, что стрелявший в настоящее время не найден. По одной из версий, он мог покинуть место инцидента на машине.

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Алберсберг рассказал, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят сложную операцию по поиску подозреваемого. Пока не установлено точное количество организаторов стрельбы.

Отмечается, что детали плана пока не разглашаются.

«В настоящее время ведутся поиски одного человека, однако не исключено, что к преступлению причастны несколько человек», — добавил Алберсберг.

Также он отметил, что, возможно, преступление носило террористический характер.

Ранее сообщалось, что в Утрехте был введен режим максимальной террористической угрозы.

В Утрехте был открыт огонь 18 марта, в результате стрельбы пострадали «несколько» человек и погиб один человек.