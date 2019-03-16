Очевидец стрельбы в мечети Новой Зеландии пытался отвлечь стрелка

Один из очевидцев стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч Абдул Азиз рассказал, что пытался переключить внимание стрелка на себя, передает РИА «Новости».

Азиз находился в мечети Линвуд вместе с четырьмя детьми, но после начала стрельбы он выбежал из здания, чтобы оказать ему сопротивление. Он взял устройство считывания с кредитных карточек, чтобы использовать его в качестве оружия. Террорист в тот момент направлялся к машине. Азиз кинул в него устройством, и злоумышленник открыл огонь.

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«Он взял еще одно оружие, направил его на меня и начал стрелять, но я просто увернулся между машинами и побежал. Я хотел, чтобы он последовал за мной на автостоянку, так как это спасло бы больше людей в мечети, но он, возможно, не видел меня», — рассказал мужчина.

Азиз заметил оружие, которое оставил стрелок, поднял его и начал кричать «я снаружи, я снаружи», пытаясь привлечь внимание злоумышленника.