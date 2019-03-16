Каждый третий украинец поддерживает углубленное изучение русского

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Треть украинцев (29,9%) считают, что в украиноязычных школах изучению русского языка должно уделяться такое же количество времени, сколько и украинскому, сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Респондентам был задан вопрос о том, в каком объеме русский язык должен изучаться в украиноязычных школах.

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Также, согласно представленным данным, 25,9% респондентов выступают за то, что русский язык изучать нужно в меньшем объеме, чем украинский язык. Однако на его изучение должно уделяться больше времени, чем на другие иностранные языки.

Еще 25,4% опрошенных украинцев полагают, что русский в украиноязычных школах надо изучать в таком же или в меньшем объеме, чем другие иностранные языки.

При этом 7,8% респондентов считают, что русский в таких школах не нужно изучать вообще, 0,3% опрошенных затруднились ответить, 0,6% — отказались отвечать.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной рады отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату.