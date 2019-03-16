Заблокирована больница из-за угрозы безопасности в Новой Зеландии

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В городе Хейстингс местная полиция заблокировала больницу из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции округа.

Отмечается, что только сотрудники полиции сейчас находятся у здания.

«В качестве меры предосторожности мы просим избегать посещения больницы и близлежащих районов», — добавили полицейские.

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В настоящее время дополнительная информация пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 50 человек.