Полиция задержала более 70 человек во время протестов в Алжире

В полиции Алжира проинформировали о том, что во время протестов в столице страны были задержаны как минимум 75 человек. Об этом сообщает Tsa-Algerie.

Отмечается, что задержания связаны с насилием, кражами и повреждением собственности и транспорта во время протестных акций, начавшихся после переноса президентских выборов в государстве на неопределенный срок.

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Как уточняется, во время демонстраций пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее президент североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок.