В Керченском проливе село на мель судно с металлом

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В Керченском проливе село на мель судно Maryland с грузом металла, которое следовало под флагом Либерии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Представители ведомства уточнили, что судно село на бровку Керчь-Еникальского канала, сообщение об этом поступило в Службу управления движения судов морского порта Керчь в среду, 14 марта, в 19.40.

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«Оно [судно Maryland] шло в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла. Первоначально было введено ограничение по осадке до 5 м, подошли, измерили глубины — оно не мешало судоходству, и было снято ограничение [по движению в канале]», — добавили в ведомстве.

В Росморречфлоте также рассказали, что в настоящее время судно не удается стянуть с мели.

Ранее сообщалось, что пожар на танкере «Маэстро» в Черном море в районе Керченского пролива прекратился спустя полтора месяца.