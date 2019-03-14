СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подозревается в преступлении против мира и безопасности человечества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Уточняется, что ведомство возбудило против Вятровича уголовное дело по факту реабилитации нацизма (части 2 статьи 354.1 УК).

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По данным СК, на Украине этот институт является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.

Ранее в Бундестаге раскритиковали и назвали прославлением нацизма прошедшее в Киеве факельное шествие в честь экстремиста Степана Бандеры.