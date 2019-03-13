Из-за видео с издевательствами над служебной собакой проверят уссурийских полицейских

Управление на транспорте МВД по ДФО начало проверку после появления в сети видео, на которой полицейские издеваются над служебной овчаркой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На кадрах видно, как три сотрудника отдела МВД на станции Уссурийск стоят возле собаки, привязанной к металлическому забору так, что животное не может опуститься на четыре лапы, а вынуждено стоят на двух. Также один из сотрудников стал пинать овчарку.

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«По результатам [проверки] будет принято законное и обоснованное решение», — добавили в ведомстве.

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