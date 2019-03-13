Троих детей нашли рядом с трупом матери в Петербурге

В одной из квартир в центре Санкт-Петербурга обнаружили трех детей рядом с телом умершей матери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка по региону Светлану Агапитову.

Отмечается, что жители дома рассказали органам опеки о странном поведении соседки. По их словам, женщина перестала выходить из квартиры, а дети часто плакали.

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Приехавшие сотрудники опеки обнаружили в квартире трех маленьких детей и женщину без признаков жизни.

«Дети внешне выглядят неухоженными, у одного из мальчиков подозревают отставание в развитии», — добавили в аппарате.

В настоящее время следователи устанавливают причину смерти женщины. Уточняется, что отец детей заявил, что готов забрать своих детей к себе.

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