Врачи рассказали о состоянии брошенной матерью девочки в Подмосковье

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области заявили, что обнаруженная в квартире в подмосковном Раменском девочка чувствует себя хорошо. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Девочка госпитализирована в Раменскую центральную районную больницу. Чувствует себя нормально. Экстренных мер медицинского вмешательства не требуется. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Раменском плачет ребенок. По прибытии сотрудники полиции обнаружили в квартире пятилетнюю девочку, которая, по словам соседей, была одна с вечера понедельника, 11 марта. Сотрудники полиции разыскивают мать ребенка.