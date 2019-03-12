Полиция пришла с рейдом на московский рынок «Фуд Сити»

Полиция и Росгвардия проводят рейд на одном из крупнейших продуктовых рынков Москвы «Фуд Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, сотрудники Росгвардии заблокировали рынок на 22-м км Калужского шоссе утром во вторник, 12 марта.

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«Внутрь никого не пускают, на территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски», — сказал источник.

Он не уточнил, происходили ли задержания.

11 марта полиция провела рейды в ТЦ «Москва» и рынке «Садовод». По его итогам были задержаны десятки нелегалов.