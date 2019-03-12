США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX 8
Федеральное управление авиации США планирует обязать Boeing модернизировать самолеты 737 MAX 8 и 737 MAX 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает на сайте ведомства.
По данным ведомства, некоторые отчеты указывают на сходство между крушениями лайнеров Boeing в Эфиопии и Индонезии.
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В управлении также добавили, что ведомство не может делать какие-либо выводы.
Ранее сообщалось, что федеральное управление авиации США вынесло вердикт по Boeing 737 MAX 8.