США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX 8

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Федеральное управление авиации США планирует обязать Boeing модернизировать самолеты 737 MAX 8 и 737 MAX 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает на сайте ведомства.

По данным ведомства, некоторые отчеты указывают на сходство между крушениями лайнеров Boeing в Эфиопии и Индонезии.

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В управлении также добавили, что ведомство не может делать какие-либо выводы.

Ранее сообщалось, что федеральное управление авиации США вынесло вердикт по Boeing 737 MAX 8.