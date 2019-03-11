В ООН заявили об увеличении числа жертв крушения Boeing в Эфиопии среди сотрудников
В пресс-офисе генсека ООН заявили об увеличении числа погибших в результате крушения Boeing 737 в Эфиопии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 157 человек, никто из них не выжил.
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«Я могу подтвердить цифру в 22 человека», — заявили в пресс-офисе.
Ранее сообщалось, что при крушении Boeing в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН.