Мать вывесила сына с 14-го этажа в Ижевске за отказ убирать игрушки

В Ижевске 30-летняя мать вывешивала с балкона 14-го этажа своего шестилетнего сына за отказ убрать игрушки. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.

Уточняется, что женщина свесила шестилетнего мальчика с балкона квартиры вниз головой, потому что он капризничал. Это увидел старший сын женщины, который заплакал и стал просить маму вернуть брата на место.

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Также следователи рассказали, что женщина и ранее воспитывала детей подобными методами.

В настоящее время проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении женщины.

Ранее сообщалось, что мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок в школе в Китае.