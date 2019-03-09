Британец добился свадьбы с возлюбленной спустя 43 года

Британец Колин Джонс добился свадьбы с возлюбленной после 43 лет ожидания, сообщает Fox News.

Как отмечается, его супруга Полин Янг сама сделала ему предложение.

«Когда Полин спросила меня об этом, я чуть не упал с кровати», — поделился Джонс.

Он добавил, что предлагал ей выйти за него замуж на протяжении всего этого времени.

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Мужчине в данный момент уже исполнилось 74 года, а его возлюбленной — 72.

Супруги познакомились в 1976 году, и на тот момент у них обоих были свои семьи. Со временем у них завязались отношения, но на предложение руки и сердца Янг отвечала отказом. Какое-то время пара жила на Мальте, и они даже открыли там совместный бизнес — небольшую гостиницу. Однако после того, как женщина заболела, влюбленные вернулись в Великобританию и стали жить в специализированном доме престарелых. Там они и обручились.