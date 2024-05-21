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Лавров считает отражением небольшого ума желание Запада строить «стены» у РФ

Лавров: желание Запада выстроить стены от РФ происходит не от большого ума

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Reuters

Желание западных стран выстроить стены от России является отражением небольшого ума. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, России хорошо известно, что Запад «любит строить стены» и опускать железный занавес.

Он отметил, что физические стены строятся на границе РФ с Эстонией и рядом скандинавских стран.

«Это отражение небольшого ума, на самом деле», — считает Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что подобное является отражением задач, «которые ставит перед собой коллективный Запад во главе с США на мировой арене, в том числе на Евразийском континенте».

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что власти страны решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы. Эстонские власти решили начать строить приграничную инфраструктуру без учета двусторонних соглашений с РФ.

Ранее в Финляндии заявили об обнаружении нелегальной разведки у границы с Россией.

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