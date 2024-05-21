Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного на сцену предмета

Рэпер Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного фанатом на сцену кейса для наушников. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Пермь новости».

«Во время выступления в Перми диджея, в него кинули бокс от беспроводных наушников. Macan остановил из-за этого выступление», — пишут очевидцы.

На кадрах с мероприятия видно, как рэпер показывает толпе неприличный жест, после чего останавливает концерт. Сам момент броска не попал на видео.

Недавно стало известно об отмене двух концертов латвийского рэпера Платины в России. Музыканта задержали 19 апреля, во время концерта сотрудники ОМОН увели его прямо со сцены. Полиция составила на него протоколы об употреблении наркотиков, незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в РФ. При этом от медосвидетельствования Платина отказался. Суд в Томске решил депортировать латвийского рэпера Платину из России на родину.

До этого «Лига безопасного интернета» обращалась в МВД, найдя в песнях латыша «наркотический сленг».

Ранее продюсер заявил, что Шнуров «подложил свинью» на «Новой Фабрике звезд».