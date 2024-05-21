Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что российские войска за три дня добились большего, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все лето. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Ревы, российские военнослужащие за три дня пешком прошли почти такое же расстояние, как и украинские военнослужащие за период летнего контрнаступления на бронетехнике.

»[Зеленский] Харьковскую область приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят. Это все потемкинские деревни оказались. Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны. — «Газета.Ru») построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны», — поделился экс-министр.

Он добавил, что украинские войска в ходе контрнаступления прошли 8–12 км, но не добрались даже до первой линии обороны российской армии, при этом русские прошли 5 км пешком и не встретили сопротивления.

До этого отставной генерал из Австралии Мик Райан заявил, что ВС РФ удалось добиться серьезных успехов в ходе наступления на территории Харьковской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.