Страны Запада не должны вводить над Украиной бесполетную зону, поскольку такой шаг может напрямую вовлечь их в боевые действия с Россией. Об этом в рамках предвыборного мероприятия, которое транслировалось на YouTube-канале Социал-демократической партии Германии, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Нет здравого смысла в том, чтобы сегодня говорить: мы сделает что-то подобное (введем бесполетную зону. – прим. ред.), но, может быть, только на 70 или 100 километров», — отметил Шольц (цитата по РИА Новости).

Немецкий канцлер напомнил, что в начале проведения Россией специальной военной операции обсуждалась идея введения бесполетной зоны над Украиной. По его словам, это означает, что Запад мог сделать так, чтобы над страной «не летал ни один неукраинский истребитель» с помощью НАТО.

Он подчеркнул, что такого рода шаги могут прямо вовлечь Германию в украинский конфликт. По его мнению ни ЕС, ни США не должны стать прямыми участниками боевых действий.

До этого члены фракции «Союз Сары Вагенкнехт» в немецком парламенте сочли политику Берлина по украинскому кризису провальной, поскольку она направлена на военное решение конфликта, а не на дипломатическое урегулирование боевых действий.

Ранее в Британии объяснили нежелание Шольца передавать Taurus Украине.