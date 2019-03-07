МВД России составило список опасных пород собак

Министерство внутренних дел России составило список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в перечень предлагается внести 69 пород собак.

Как отмечается, в список опасных пород внесли собак с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы».

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При этом в перечень, в частности, были включены горская гончая, доберман и кавказская овчарка.

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