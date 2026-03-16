В Индии рекордно подорожала нефть из РФ

Цена экспортируемой в Индию российской нефти сорта Urals достигла рекордного уровня после того, как Вашингтон разрешил Нью-Дели закупать у Москвы этот энергоноситель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимого издательства Argus Media.

В статье отмечается, что 13 марта стоимость нефти Urals на западном побережье Индии достигла $98,93 за баррель. Этот показатель, включающий в себя цену за само топливо и его доставку, оказался самым высоким с того момента, как РФ после начала специальной военной операции на Украине перенаправила экспорт нефти в Индию.

По информации агентства, резкий рост цен на российскую нефть стал следствием эскалации на Ближнем Востоке. К концу прошедшей недели скидка на нефть, которую РФ поставляет в индийские порты, уменьшилась до $4,8 за баррель.

Авторы публикации обратили внимание, что компании Indian Oil и Reliance Industries в первой половине марта приобрели порядка 30 млн баррелей нераспроданной российской нефти. Речь идет о топливе, экспортируемом морским путем.

12 марта министерство финансов США объявило о снятии санкций с российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на суда. Для Индии было сделано 30-дневное исключение, которое позволяет ей покупать нефть из РФ, транспортируемую по морю. При этом Иран, закрывший Ормузский пролив после американо-израильских атак, разрешил танкерам с закупленной Индией нефтью проходить по стратегическому коридору.

